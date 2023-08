Aperte le domande per il buono natalità

Un contributo di 250 euro a tutti i bambini nati o adottati nel 2023 a Bareggio.

Il buono natalità anche per il 2023

L’Amministrazione di Linda Colombo ha approvato il bonus natalità; sarà possibile farne richiesta fino al 31 dicembre.

"Il Comune di Bareggio, nell'ambito delle Politiche per la Famiglia e i giovani, sostiene i nuclei familiari residenti con figli attraverso interventi di supporto alla natalità e alla genitorialità. Tra gli interventi, è stanziato un apposito fondo economico da destinare alle famiglie residenti, attraverso l'erogazione una-tantum di un contributo economico per ogni figlio nato o adottato nel corso dell'anno 2023".

I requisiti

Quali i requisiti richiesti? Essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea o, se cittadino straniero, dev’essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; essere genitore di un figlio nato o adottato nel periodo 1 gennaio al 31 dicembre 2023; mentre non c’è limite d’Isee per la presentazione della domanda. In caso di nuclei familiari con gemelli - o adozioni plurime - nati o adottati nel periodo previsto dal bando, verrà assegnato il buono per ciascun figlio.

Come presentare domanda

Le domande dovranno essere inviate in municipio entro e non oltre il 31 dicembre solo in modalità telematica, con le modalità indicate sul sito del comune: www.comune.bareggio.mi.it.

Per informazioni si consiglia di contattare il Settore Servizi alla Persona allo 02.90369243 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12; oppure via mail buononatalita.comune.bareggio.mi.it.