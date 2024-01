Sono state ufficialmente aperte le candidature per il premio «Il Volto delle Donne» indetto dal Comune di Corbetta.

L’Amministrazione ha deciso di rinnovare anche per il 2024 questo encomio che ha l’obiettivo di riconoscere pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno al femminile, di coloro che si siano particolarmente distinte nel contribuire allo sviluppo sociale, associativo, culturale ed economico della città.

Ad annunciare il ritorno anche per quest'anno del riconoscimento è stato il sindaco Marco Ballarini:

"Su proposta del vicesindaco Linda Giovannini in Giunta abbiamo approvato con gioia una delibera dedicata al Premio "Il Volto delle Donne", un riconoscimento pubblico che abbiamo fortemente voluto dal nostro primo mandato. Questo Premio è una scelta in cui crediamo molto, e come Amministrazione comunale vogliamo riconoscere pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno al femminile, di quelle donne che si spendono per il bene della città di Corbetta".