Aperta fino all'Epifania la pista di pattinaggio in piazza

Ultimi giorni per il pattinaggio sulla pista in piazza Europa a Mesero, ma poi il divertimento si sposterà, con tempi e modalità ancora da definire, sotto la tensostruttura del Centro polifunzionale di via Piave.

«Essendo fatta di ghiaccio sintetico, con pannelli di un particolare polimero che fanno effetto ghiaccio, può essere utilizzata tutto l’anno, non solo in inverno – spiegano l’assessore a Eventi, Scuola e Ambiente Annalisa Zoia e il consigliere comunale Fabrizio Palma – Fino al 6 gennaio sarà aperta in piazza, poi la sposteremo e valuteremo come utilizzarla, ci sono già alcune idee: organizzare giornate e serate di pattinaggio, metterla a disposizione delle scuole per le ore di educazione fisica, magari anche organizzare dei corsi».

Dalle polemiche al successo

Vinta con un bando regionale di 70mila euro per attrezzature sportive e allestita nel mese di dicembre in centro paese, la pista è stata inizialmente oggetto di polemiche e difficoltà legate alla sua gestione.

«Alla fine ci siamo messi a gestirla direttamente noi amministratori e consiglieri comunali con il supporto di alcuni volontari di Pro Loco e Comitato genitori, organizzando dei turni – spiegano Zoia e Palma – È ad accesso gratuito e sta andando bene, nei weekend abbiamo registrato un centinaio di accessi giornalieri. Nel pomeriggio soprattutto bambini, la sera più i ragazzi. Ha attirato persone anche da fuori Mesero».

Per il futuro «valuteremo un’eventuale gestione esterna e metteremo anche un cartello con le regole di utilizzo – aggiunge Fabrizio Palma – speriamo per le prossime festività natalizie di poterla tenere aperta tutto il mese».