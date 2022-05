Aperitivo con il Partigiano Alfa

Appuntamento

L'aperitivo organizzato dalla sezione dell'Anpi Pierino Colombo di Pregnana

Incontro con Giovanni Marzona, 94 anni, partigiano della Brigata Osoppo.

Pregnana

L’incontro è organizzato dall’Anpi Pierino Colombo: si terrà al Laghetto Verde di via Trento alle 19,30 di venerdì 6 maggio. Sarà l'occasione per incontrare e confrontarsi con il il partigiano classe 1928. «Un incontro che è storia raccontata da un protagonista della lotta di liberazione. Con Giovanni , che sa essere coinvolgente, che unisce spirito e simpatia, chiacchiereremo attorno alla sua esperienza nella Resistenza. I momenti bui, le gioie e le speranze concretizzate con la Liberazione del 25 Aprile 1945» spiegano i rappresentanti dell’Anpi locale.

Chi è il partigiano Alfa

La libertà riecheggia spesso nelle parole di Giovanni Marzona, classe 1928, partigiano della Brigata Osoppo, attiva nella zona della Carnia. Per tante persone a Novate Milanese, dove si è trasferito e attualmente vive, è ancora Alfa, nome di battaglia che gli venne attribuito perché «se ti fermano i fascisti non puoi più dire che ti chiami Giovanni» e ancora :«Noi volevamo un mondo migliore. Tutti quelli che sono morti, non sono morti senza sapere perché. Quando morivi in guerra perché qualcuno voleva un impero, tu morivi senza sapere: a te non interessava l’impero. Quando andavi in montagna, lo facevi per cercare la tua libertà. Sei andato a morire per la tua libertà e la libertà di tutti»