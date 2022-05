Anziano solo cade in casa: salvato dai Vigili del Fuoco

Un uomo di 80 anni è caduto in casa oggi, 27 maggio 2022, in via don Minzoni a Magenta: raggiunto dai Vigili del Fuoco volontari di Inveruno è stato trasportato in ospedale.

L'intervento all'interno di casa

I Vigili del Fuoco sono stati allertati per una persona anziana che era caduta in casa: i pompieri volontari di Inveruno hanno scavalcato la cancellata e dopo avere forzato una finestra sono entrati nell'appartamento. L'uomo, un 80enne, era a terra in bagno, ma lucido e cosciente.

E' stato consegnato al personale sanitario presente sul posto e trasportato all'ospedale Fornaroli di Magenta in codice verde.