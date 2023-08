"Anziani soli? Noi ci siamo sempre"

L’amministrazione comunale di Settimo Milanese risponde al consigliere comunale di minoranza Ruggiero Delvecchio e alle critiche per la scelta di chiudere nel mese di agosto il centro anziani.

«L’Amministrazione Comunale e il Direttivo del Centro Ricreativo Culturale (CRC) ritengono doveroso fare alcune precisazioni relativamente all’articolo apparso sul 7 Giorni di venerdì 28 Luglio. Il CRC ha chiuso gli uffici dal 24 luglio al 9 settembre – come accade oramai da anni. Se presenti sul territorio alcuni volontari, in accordo con i frequentatori abituali del Centro e che permangono in città (meno di 10 persone), aprono due giorni alla settimana. Nel mese di luglio il Centro è rimasto aperto tutti i giorni e la frequenza ha visto la partecipazione di pochissime persone (abitualmente meno 8). Il Direttivo è sempre reperibile in caso di necessità espressa dai soci che hanno diritto di accesso (il Centro prevede un’iscrizione per cui non si può accedere agli spazi e alle attività senza essere iscritti). Ciò che viene scritto sembra dar adito ad un disinteressamento delle persone anziane che restano in città: così non è! Il Centro, con le proprie forze, programma e organizza chiedendo sempre la collaborazione e l’espressione di pensiero ai propri soci. Lo fa nei momenti ufficiali dell’Associazione (assemblee) a anche nella quotidianità. Questo ha permesso nel corso degli anni di rispondere a quasi tutti i desideri espressi tenendo conto sia degli spazi a disposizione sia dei volontari che sono le fondamenta di qualsiasi attività e sono garanti del funzionamento del servizio. Nei mesi estivi anche i volontari hanno diritto alle vacanze per cui potrebbe capitare di non avere abbastanza presenze per aprire il Centro. Questo però non avviene nella realtà perché – come scritto – si è reperibili e si collabora. Il caldo inoltre non aiuta le persone più anziane ad uscire durante il giorno. Si ricorda a questo proposito che, per quanto riguarda quella parte di popolazione anziana più fragile e sola, oltre al presidio del servizio sociale e del servizio di assistenza domiciliare, è operativa la rete di volontari del progetto "Soli Mai" afferente ad Oltreiperimetri e promossa proprio dall'Amministrazione comunale per ampliare l'offerta legata a questa fascia d'età".