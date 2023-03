Anziani protagonisti delle iniziative in biblioteca

A Legnano entra nel vivo l’attività di programmazione partecipata con anziani e giovani per contribuire a ideare, organizzare e realizzare l’attività culturale da svolgere in biblioteca.

Anziani protagonisti dopo il successo di "Nonno, mi leggi un libro?"

Una nuova fase di un percorso di partecipazione attiva dei cittadini per finalizzare le attività della Marinoni, oltre che alla promozione della lettura, alla socialità e all’inclusione.

Martedì 7 marzo 2023 alle 10.30 in biblioteca è previsto il prossimo appuntamento di "Anziani in azione", l’iniziativa di progettazione partecipata che al momento coinvolge oltre venti anziani sulla scia degli appuntamenti di "Nonno, mi leggi un libro?" già realizzati l’anno scorso. Il gruppo si occuperà ancora del progetto di lettura intergenerazionale nonni-bambini, arricchito con gli spunti già proposti dai partecipanti: i nonni, oltre alla lettura delle fiabe, illustreranno ai bambini i giochi di una volta e li introdurranno ad aspetti della storia e della realtà locale e al dialetto.

L’attività, i cui destinatari diretti sono i bambini, valorizza inoltre l’invecchiamento attivo e favorisce la socializzazione fra gli anziani stessi. Quest’anno l’attività prenderà il via in primavera e coinvolgerà, oltre alla biblioteca Marinoni, anche la sede decentrata che si aprirà fra qualche settimana a Mazzafame e la biblioteca della scuola Carducci.

Al via anche la progettazione partecipata con i ragazzi tra i 16 e i 30 anni

Lunedì 13 marzo alle 18.45 sarà invece il turno dei più giovani - l’invito è rivolto alla fascia tra i 16 e i 30 anni - dopo il primo recente incontro in cui sono già state avanzate tante proposte per nuove iniziative in biblioteca, dai concerti agli aperitivi con conversazioni in lingua, dal cineforum al karaoke, ai talk su temi di attualità. Anche a questo gruppo, che collaborerà con la Consulta Giovani, la partecipazione è aperta a tutti.