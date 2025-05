«Anziani digitale inizia il corso per gli over 60»

Ultimi giorni per poter effettuare l’iscrizione, gratuita, al corso per over 60 dal titolo «Anziani, digitale, cultura» in programma il martedì e il giovedì mattina, a partire dal 13 maggio, dalle 10 alle 12 al Tourist Infopoint di Rho, piazza San Vittore 19.

Un corso che fornisce competenze utili a migliorare l'offerta culturale sfruttando i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie

Un corso che fornisce competenze utili a migliorare la conoscenza dell'offerta culturale nella nostra città sfruttando i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie. «Il corso -afferma l’assessore Emiliana Brognoli - si rivolge ai pensionati e agli over 60 residenti a Rho che intendono acquisire una maggiore dimestichezza con gli strumenti digitali computer, tablet, smartphone e ha l'obiettivo di perfezionare l'uso degli strumenti digitali e, attraverso questi, di ampliare la conoscenza di quanto il nostro territorio offre nel settore della cultura.»

È necessario effettuare la propria iscrizione al corso presso la sede dell'Ufficio Tourist Infopoint in piazza San Vittore

Questo il calendario delle lezioni: Martedì 13 maggio Muoviamoci nella rete. Fare ricerche in internet, il sito del Settore Cultura del Comune di Rho, creare una casella di posta elettronica, le parole difficili. giovedì 15; Cultura a portata di mano Villa Burba, il Teatro civico, l'Auditorium, le associazioni culturali a Rho. Martedì 20 maggio: La tua biblioteca Il sito del Consorzio Csbno, le Biblioteche a Rho, i servizi delle biblioteche. Giovedì 22 maggio Conoscere e vivere la città Tourist Infopoint (CentRho), i corsi, i biglietti per gli spettacoli, gli strumenti di informazione del Comune di Rho. Ultimo appuntamento il 27 maggio con la lezione del titolo A casa e fuori città Radio e la TV digitali, il cinema in streaming, i musei virtuali, l'offerta a Milano, occasioni culturali per nonni e nipoti.» È necessario effettuare la propria iscrizione al corso presso la sede dell'Ufficio Tourist Infopoint in piazza San Vittore.