Antonio Coletta riceve il Premio Cavallino di Abbiategrasso

Premiazione da parte della Scuderia Ferrari Club Abbiategrasso lo scorso 29 settembre 2023 all'Ex Convento di Abbiategrasso per Antonio Coletta, responsabili dell'attività sportiva GT a Maranello.

Antonio Coletta riceve il Premio Cavallino

L’immagine di Antonello Coletta, responsabile delle attività sportive GT a Maranello, sul gradino più alto del podio di Le Mans insieme ai tre piloti dell’equipaggio della Ferrari 499P numero 51, è impressa come una delle più belle in quella storica giornata in cui Ferrari, al ritorno dopo 50 anni di assenza, va a vincere la centesima edizione della competizione più incredibile del motorsport. Lo Scuderia Ferrari Club Abbiategrasso non poteva dunque mancare l’occasione di consegnare il Premio Cavallino n.13 proprio ad Antonello Coletta.

Oltre 200 persone in occasione della premiazione

Il 29 settembre scorso ha visto ritrovarsi oltre 200 persone nel suggestivo scenario dell’Ex Convento dell’Annunciata; grazie a tutti i presenti, capitanati dal Presidente di SFC Abbiategrasso Paolo Pavesi, la cena si è svolta in un susseguirsi di momenti piacevoli ed emozionanti. Piero Savazzi, con professionalità, ha condotto l’intervista ad un Coletta disponibile a raccontare aneddoti, note tecniche e piccoli “segreti” in modo brillante e coinvolgente. I numerosi ospiti presenti hanno dato un quid in più alla serata; immancabile la presenza di Marco Jasonni e Mauro Apicella coordinatori di Scuderia Ferrari Club, del giornalista Umberto Zappelloni, di Giorgio Sivocci, di Gianni Giudici, dei delegati ACI Stagno Maria Chiara e Antonio e di Enrico Radaelli vicepresidente dell’Autodromo di Monza SIAS. Inoltre, ad accompagnare il papà Antonello, la figlia Susanna Coletta. La serata, sempre esclusiva ed unica nel suo genere, ha visto la presenza di numerosi amici delle SFC Como, SFC Erba, SFC San Martino di Bareggio, SFC Curitiba Brasil, SFC GenK Lussemburgo, SFC Latina, SFC Asti, SFC Rovigo e SFC Sant’Angelo Lodigiano. In un ambiente semplice, lieto e colmo di entusiasmo SFC Abbiategrasso ha dato vita ad una serata il cui denominatore comune è stato condividere passione. Al prossimo anno.