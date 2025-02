Antonietta Fetti, 105 anni è la più anziana di Rho

Una torta con 105 candeline per nonna Antonietta Fetti che ha raggiunto il traguardo dei 105 anni. E’ lei la persona più anziana della città di Rho

Nata a Terrassa Padovana, in provincia di Padova, nel 1920

Nata a Terrassa Padovana, in provincia di Padova, nel 1920 nonna Antonietta ha vissuto a Conselve. La sua famiglia di origine era composta dai genitori e da sette figli. Quando si è fidanzata con Guarino Disarò e si è sposata, per cercare lavoro la coppia ha raggiunto a Rho una sorella dello sposo.

Una donna spiritosa che ride sulle battute che le fanno sulla sua età

«Cercavamo due stanze per vivere, ma non si trovavano facilmente: dormivamo dai cognati che stavano in alcune stanze di una cascina – racconta la 105enne, rievocando i tempi di una Rho prevalentemente agricola – Alla fine ho proposto io di acquistare un pezzetto di terra e mi hanno ascoltato: il proprietario è stato disponibile e, grazie all’aiuto economico del cognato di mio marito e del suo datore di lavoro, siamo riusciti a costruire una entrata, la camera e la cucina». «Ha una mente lucida, accetta con serenità i suoi 105 anni - raccontano gli amici dell’Associazione Fili d’Argento che la seguono ogni giorno - Una donna che racconta il suo passato, dalle sagre del paese cui ha partecipato in gioventù ai canti da solista in Chiesa (si è messa a cantare e ha ancora una voce piacevole), è una donna spiritosa che ride sulle battute che le fanno sulla sua età una donna che oggi vive con la badante ed è autonoma».

Ha avuto tre figli e nella sua vita ha fatto la sarta

Nonna Antonietta ha avuto tre figli, un maschio nato nel 1949 e due figlie nate rispettivamente nel 1951 e 1962. Mentre il marito lavorava a Legnano, Antonietta faceva la sarta («avevo imparato bene a tagliare i modelli»). Il tempo è passato. Guarino è venuto a mancare anni fa, nonna Antonietta Fetti guarda ancora avanti e al prossimo traguardo, quello dei 106 anni per continuare a essere la più anziana della città.