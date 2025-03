Antichi suoni in Abbazia. Un evento unico e originale che si svolgerà sabato 22 marzo 2025 all’Abbazia di Morimondo.

In Sala capitolare sarà un pomeriggio per fare un salto indietro nel passato: alle 17 esposizione di strumenti musicali medievali; alle 18 concerto di musica medievale “Storie di monaci”. Accesso libero fino ad esaurimento posti.

Giornata europea della musica antica

In occasione della “Giornata europea della musica antica” i cittadini sono invitati a un doppio appuntamento alla scoperta dell’affascinante musica medievale. Si inizia con un’esposizione di strumenti musicali di liuteria storica e si prosegue con un concerto “narrato” in cui una musicologa e un musicista alternano l’esecuzione di brani di musica medievale sacra e profana al racconto di episodi di vita monastica tramandati nei testi di canzoni e di altri documenti medievali.

Il 21 marzo Giornata Europea della Musica Antica è la celebrazione di più di un millennio di musica, attraverso concerti, eventi e avvenimenti che si svolgono contemporaneamente in tutta Europa.Promosso da sei anni dalla Rete Europea della Musica Antica nel primo giorno di primavera e compleanno di Johann Sebastian Bach, il 21 marzo è un punto focale per la promozione del patrimonio musicale storico in Europa.