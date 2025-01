Antenne 5G, al via l'iter per aggiornare regolamento e piano per l'installazione in città

Parte a Legnano l’iter per aggiornare il regolamento e il piano comunale per l’installazione di impianti di tele-radiocomunicazione.

È tempo di aggiornare regolamento e piano di installazione delle antenne 5G

Il piano comunale risale al 2002 e l'aggiornamento, che si rende necessario alla luce dell’implementazione della tecnologia 5G, è finalizzato a garantire una pianificazione ordinata e ragionevole delle antenne all’interno del territorio comunale per evitare inutili sovrapposizioni di stazioni e assicurare una completa e ottimale copertura di segnale sul territorio; condizione, questa, per fruire al meglio dei servizi necessari al completamento dei processi di digitalizzazione. A oggi sono 39 gli impianti "stazioni radio base" installati in città.

Tutte le parti in causa sono invitate a fornire informazioni entro il 28 febbraio

Con un avviso pubblico l'Amministrazione ha comunicato l’avvio dell’attività invitando tutti i portatori d’interesse a fornire informazioni entro il 28 febbraio. In particolare gli operatori telefonici (attivi o in procinto di attivarsi sul territorio comunale) sono chiamati a fornire i propri piani di rete/sviluppo e tutte le informazioni concernenti le singole antenne e/o stazioni radio base (on-air e off-air) di propria competenza sul territorio comunale. Agli enti con competenza in materia (Ispra e Arpa) è richiesto di trasmettere i documenti relativi agli impianti attivi e al monitoraggio ambientale periodico sul territorio comunale. Infine, le imprese e i professionisti coinvolti nel processo di infrastrutturazione delle reti mobili possono richiedere di partecipare al tavolo tecnico di concertazione per definire le aree che potranno accogliere le stazioni radio-base.

Terminata la raccolta di questi dati, il Comune indirà tavoli tecnici di confronto con i gestori per concertare i contenuti dei documenti pianificatori e proporre i siti disponibili o preferibili per le installazioni.