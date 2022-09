Ansia, quattro incontri per conoscerla... e gestirla

Ansia, quattro incontri psico-educativi e formativi targati Afamp.

Ansia, al via un ciclo di incontri formativi promossi dall'Afamp

L'Associazione famiglie amici malati psichici, attiva a Legnano dal 1989, che aiuta i malati psichici e le loro famiglie tutelandone i diritti umani e civili, propone un ciclo di incontri sul tema dell'ansia dal titolo "Io ho l’ansia e tu?". Si tratta di quattro appuntamenti che si terranno nella sede dell’Afamp in via Luigi Girardi 19f in orario serale (il lunedì dalle 20 alle 21.30) e che saranno condotti da professioniste della salute mentale (Lorena Di Consoli, Erika Moretti e Isabella Paganini). L'invito a partecipare è rivolto a tutte le persone interessate al tema.

Si parte imparando a conoscerla e si conclude imparando a gestirla

La prima serata, dal titolo "Che cos’è l’ansia", è in calendario per lunedì 3 ottobre 2022. Il 10 ottobre si parlerà di "Ansia e corpo", il 17 ottobre di "Ansia e patologia", infine il 24 ottobre l’incontro verterà sul tema "Gestiamo l’ansia".

Per iscrizioni è possibile contattare gli organizzatori al 329.1221394 o all’indirizzo di posta elettronica afamp.legnano@gmail.com.