Congresso di sezione in programma giovedì 18

Anpi Pregnana, congresso di sezione giovedì 18.

Congresso di sezione

In vista del congresso nazionale 2022 dell'Anpi, la sezione Pierino Colombo di Pregnana Milanese si ritrova giovedì 18 novembre per un appuntamento dedicato non solo a iscritti e simpatizzanti ma all'intera cittadinanza.

Ritrovo in biblioteca

Il congresso di sezione si terrà alle 21 nella biblioteca comunale di via Liguria 1 a Pregnana.

La sezione porta il nome di Pierino Colombo, partigiano pregnanese ucciso in combattimento dal fuoco tedesco a Bareggio, sull’attuale ss11. E' nata nel 2017 come costola della sezione Anpi di Rho, e conta ora oltre cento iscritti. Titolo dell'appuntamento: "Per una nuova fase nella lotta democratica e antifascista".