Anpi Milano, Primo Minelli è il nuovo presidente

Il Comitato provinciale Anpi di Milano e provincia, riunito nella Casa della Memoria di via Confalonieri,14 Milano, ha eletto oggi, sabato 16 marzo 2024, come nuovo presidente, Primo Minelli, con 42 voti a favore, 1 contrario e 2 astenuti.

Primo Minelli è il nuovo presidente di Anpi Milano e provincia

Nel dibattito svoltosi si è sottolineata l'importanza della scelta strategica nella difesa e nell’applicazione della Carta Costituzionale nata dalla Resistenza antifascista ed incompatibile con l'antisemitismo, con il razzismo e con le diseguaglianze sociali. "Dovremo attivarci per contrastare le scelte che il Governo intende portare avanti in merito al Premierato ed all'Autonomia differenziata - fa sapere il comitato provinciale - Nelle prime dichiarazioni del presidente e nel corso del dibattito sono emerse alcune priorità: la necessità di organizzare una grande manifestazione unitaria il prossimo 25 Aprile che cade in un momento di gravi tensioni internazionali per le drammatiche guerre in atto. In questo quadro nei prossimi giorni verranno avviati incontri con le comunità palestinese ed ebraica. al fine di realizzare la Festa della Liberazione in modo unitario e pacifico".

"Preoccupazione per il conflitto tra Russia e Ucraina"

Durante l'incontro di oggi si è inoltre sottolineata la preoccupazione per il pericoloso evolversi del conflitto in atto fra Ucraina e Russia, alle porte dell'Europa. E ancora: "Ascoltate le opinioni dei membri del Comitato provinciale, si renderà necessario allargare la partecipazione alla vita interna della nostra associazione. Pertanto il comitato provinciale sarà prossimamente chiamato a definire gli organismi dirigenti, unitari e rappresentativi della pluralità dell’Anpi, al fine di realizzare la massima unità. Nell'attesa di definire i nuovi organismi, la segreteria uscente gestirà l'attività ordinaria. Un ringraziamento particolare va al Presidente uscente Roberto Cenati per il proficuo lavoro svolto in questi anni difficili".