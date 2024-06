Anpi Lainate organizza la festa Partiztika

Fine settimana con musica, cibo ed eventi nell'area mercato di via Caduti di Nassiriya con l'Anpi Lainate che organizza la festa Partiztika.

Torna il Partiztika: sesta edizione

Torna per il sesto anno nell’area mercato di via Caduti di Nassiriya a Lainate il Partiztika, la festa organizzata da Anpi Lainate e da alcuni giovani che ne condividono ideali e obiettivi, ovvero l’importanza non solo della memoria storica della Resistenza ma soprattutto l’essere antifascisti, portando avanti quelli che dovrebbero essere valori universali come l’uguaglianza, la solidarietà e il diritto di vivere in pace e in libertà. Queste le fondamenta che stanno alla base di questo momento di festa che vede nel 2024 la sua sesta edizione.

Si partirà venerdì 28 giugno con il folk della Malaleche e il ritmo rocksteady ska dei The Magnetics. Sabato 29 si continuerà con altre tre band: The Wetdogs (rock’n’roll), The Clan (folk punk) e gli Espana Circo Este (tango punk) che faranno tappa a Lainate durante il loro tour europeo.

Domenica protagonista Fulvio Grimaldi

Domenica ci sarà spazio anche a un momento politico-culturale con l’iniziativa “Il valore odierno della Resistenza” che vede protagonista Fulvio Grimaldi, giornalista inviato di guerra, con il quale si avrà modo di ragionare non solo sulla memoria partigiana ma anche sull’attualità in particolare sui conflitti in corso.

Si proseguirà poi con il folk acustico di Dudu, già voce dei Modena City Ramblers, che presenterà il suo progetto parallelo, per chiudere poi con il djset di Trashmilano. Non mancheranno cibo e birra, banchetti di diverse associazioni, bancarelle e gonfiabili. Ci sono tutti gli ingredienti per una bellissima festa estiva dove si uniscono svago, aggregazione e riflessione su temi di profonda attualità. Un appuntamento ormai fisso nel fitto programma annuale che l’ANPI ormai da anni svolge con le sue iniziative pubbliche e con diversi lavori nelle scuole.