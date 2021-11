Anpi in lutto per la morte di Enrico Castelli

lutto

Aveva 80 anni. "Sempre al nostro fianco nel testimoniare i valori della Resistenza"

La malattia l'ha sempre affrontata con il sorriso e l'ironia. Ma, alla fine, si è dovuto arrendere e oggi sono in tanti a piangerlo

Era stato il presidente dell'Anpi

Si è spento a 80 anni Enrico Castelli, residente a Cassinetta di Lugagnano. Il suo nome resterà per sempre legato a quello dell'Anpi dal momento che per anni è stato presidente dell'Associazione partigiani di Abbiategrasso e Cassinetta. Ma il suo impegno in ambito sociale non si è fermato qui, dal momento che negli ultimi anni aveva deciso di impegnarsi come volontario del Piedibus. Una disponibilità che l'ha fatto apprezzare e amare da tanti

Il saluto dell'Anpi