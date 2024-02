Annullo filatelico per i cento anni della Milano-Lainate-Varese

Nell'ambito delle iniziative del centenario dell’Autostrada Milano-Lainate-Varese, nella giornata di sabato 24 febbraio Poste Italiane parteciperà con lo speciale annullo filatelico “A8CENTO –LA VIABILITÀ VELOCE COMPIE 100 ANNI. AUTOSTRADA MILANO.LAINATE.VARESE”.

Annullo filatelico per la Milano-Lainate-Varese

Per l’occasione sarà presente uno stand di Poste italiane dalle ore 14 alle ore 20 presso la quale gli appassionati di filatelia potranno trovare lo speciale annullo filatelico e potranno acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Nei sessanta giorni successivi all’evento di sabato, il timbro figurato sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Varese VR in Viale Milano 11 – 21100 Varese, per poi essere depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma ed entrare a far parte della collezione storico postale.

La cerimonia di timbratura

La cerimonia di timbratura, mediante l’utilizzo del timbro speciale dedicato, si terrà alle ore 18 in concomitanza con l’evento di presentazione del Rally dei Laghi.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it