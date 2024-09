Annullata l'edizione 2024 del Magno music fest

Con grande rammarico la Nobile Contrada San Magno di Legnano ha comunicato la decisione di annullare l’edizione 2024 del Magno Music Fest.

Diverse complicazioni organizzative relative al rinvio non permettono di organizzarlo nei dovuti modi.

"Ringraziamo di cuore tutti coloro i quali hanno dedicato tanto tempo alla preparazione e tutti i contradaioli per la loro grande disponibilità data per i tre giorni di festa. Ringraziamo i numerosi sponsor e partner che ci hanno anche aiutato nel tentativo di riproporre la festa in data diversa. Un ringraziamento particolare a BCC Busto Garolfo e Buguggiate per il supporto dato alla novità della Sagra Medievale. Confidando in maggiore fortuna vi diamo appuntamento ad una grande edizione 2025 del Magno Music Fest".