Anni verdi: cento soci per l'assemblea annuale

I soci dell’associazione Anni Verdi di Pregnana si ritrovano al centro anziani di Largo Avis Aido per l’annuale assemblea.

Associazione Anni Verdi

Ottima la partecipazione, con un centinaio di persone presenti ad ascoltare gli interventi del presidente Primo Mauri e del direttivo, Presentati e approvati bilancio 2024 e preventivo del 2025. L’appuntamento è stato allietato dalle note di due giovani musicisti, Francesco e Camilla, che con violino e chitarra classica hanno accompagnato il pomeriggio dei soci dell’associazione.

Centro anziani Pregnana

Per concludere il centro ha offerto ai presenti un aperitivo benaugurante per le attività di quest'anno, che prevedono corsi, uscite e momenti conviviali per soci e non dell’associazione, oltre ai pomeriggi danzanti e gli immancabili tornei di carte.