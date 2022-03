"Anni di infiltrazioni d'acqua: ora dovete intervenire"

La problematica

Infiltrazioni d'acqua e muri bagnati: questa la denuncia avanzata dal centro Il Ciliegio Aps di Bareggio.

"Alcune pareti della nostra sede sono completamente impregnate d'acqua a causa delle infiltrazioni, ma nessuno fa nulla": questa la denuncia del presidente del centro ricreativo Il Ciliegio Aps di Bareggio, Tommaso Lascaro.

Ha raccontato il presidente del centro anziani di Bareggio:

"Ormai è circa un anno che gocciola da alcuni tubi. In alcuni muri dei locali la muffa è ormai presente da circa 3 anni, ma la situazione più grave si registra nelle infiltrazioni che si sono formate a causa della copiosa perdita di acqua dai tubi. Più volte abbiamo fatto segnalazioni all’Amministrazione e a, onor del vero, settimana scorsa sono arrivati dal comune per capire la situazione. Ci hanno effettivamente detto, com’è purtroppo visibile da mesi, che la situazione è seria e va calendarizzata. Purtroppo non si tratta più di umidità, ma di acqua. È una situazione di pericolosità estrema- Mi chiedo: siamo chiusi da un anno e mezzo, non si poteva intervenire prima? - ha sottolineato il presidente del centro ricreativo - La situazione è seria e anche pericolosa: ci sono anche le prese della corrente... si poteva intervenire prima. Ora è diventato impellente".

L'affondo della consigliera Ciceri

Ha commentato a proposito la consigliera Pd Tina Ciceri:

"Questa situazione è stata denunciata più volte all’Amministrazione, ma continua a peggiorare e l’Amministrazione non fa nulla. Insieme all’associazione avevamo allertato l’Ufficio competente, che effettivamente settimana scorsa è uscito per constatare la situazione, ma non si può più aspettare - ha sottolineato - L’infiltrazione d’acqua si sta allargando a vista d’occhio, se non si interviene, i danni potranno essere ben peggiori. Poi ci chiediamo dove sia l’assessore al Welfare Domenico Bonomo: perché non è venuto a vedere la situazione? Invece è inesistente".

La replica del sindaco

Non ci sta alle accuse di immobilismo sulla situazione al centro ricreativo Il Ciliegio Aps il sindaco Linda Colombo:

"Amga, il nuovo gestore del servizio, è uscita per vedere lo stato delle cose e per cercare di risolvere il problema. La prima cosa da fare è sistemare l’impianto e quando il muro si sarà asciugato, si procederà a ripristinarlo. Forse non lo sanno, ma anche l'assessore Bonomo è uscito per capire la problematica e cercare di risolvere la questione. In ogni caso l’intervento è già in programma".