Animalisti in chiesa a Pasqua per dire stop alla mattanza degli agnelli

Blitz degli animalisti nella Basilica di San Magno a Legnano nel giorno di Pasqua per chiedere ai fedeli di non mangiare più gli agnelli.

Nelle città di Legnano, le attiviste antispeciste prendono parola per portare un messaggio di amore e Liberazione, denunciando la sofferenza e le 376.000 morti di agnelli che avvengono in Italia solamente nel periodo di Pasqua all'unico scopo di riempire i piatti.

Un’attivista è entrata nella Basilica di San Magno di Legnano con un cartello che dice “no la pasqua con l’agnello, quest’anno mi ribello”. L’attivista è stata allontanata dalla chiesa ed ha continuato la sua protesta nonviolenta al di fuori, mentre altre attiviste facevano volantinaggio.

"Durante la festività che dovrebbe essere il sommo compimento della Compassione cristiana, l'allarme di Ribellione Animale parla esattamente del rispetto e dell'amore per la vita: "OGNI CREATURA NASCE SACRA". Come contraltare all'abominio ed allo sfruttamento compiuto ai danni degli animali, le attiviste di Ribellione Animale portano nei discorsi e nei cartelloni la storia di Utopia, un'agnellina di appena un mese salvata dal mattatoio di ovini più grande d'Europa, I.L.C.O., ad Acquapendente in provincia di Viterbo. Utopia è stata salvata da volontarie del Rifugio Hope, un santuario per animali liberi. Il gruppo ha documentato l’arrivo dei camion carichi di agnelli, tenuti in condizioni raccapriccianti e costretti a varcare i cancelli del mattatoio dopo lunghissimi viaggi, senza poterne più uscire se non morti, smembrati ed impacchettati; in modo che le parti dei loro corpi possano ricevere un prezzo ed essere vendute, lucrando sulla sofferenza e lo sfruttamento della vita".