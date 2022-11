Angeli in divisa che trasportano organi per ridare una speranza di vita

Appena ottenute tutte le certificazioni per poter operare e già gli uomini della Polizia locale Unione i Fontanili hanno compiuto le loro prime due missioni per il trasporto di organi.

Due missioni in una settimana

Le donne e gli uomini della Polizia Locale, che ricordiamo svolgono questa attività in modo volontario e gratuito al di fuori dell'orario di servizio, sono stati allertati per portare organi vitale fondamentale per salvare la vita di un paziente.

Un servizio che la P.L. offre al cittadino, per aiutarlo anche in queste situazioni, con la speranza di salvare una vita e regalare un sorriso di speranza.

Il vicecomandante dell’Unione i Fontanili Maurizio Grottoli esprime soddisfazione per questi due interventi “Siamo stati chiamati dalla centrale Area e subito abbiamo dato la nostra disponibilità – ha detto il vicecomandante – la prima missione si è svolta giovedì 10 novembre, la seconda martedì”.

Una sorta di "corrieri" di vita

Le due missioni hanno coinvolto le pattuglie per un trasferimento di organi da Bergamo a tre ospedali di Milano , nel primo intervento, con il trasporto di due reni e un cuore per l’utilizzo delle valvole cardiache; la seconda da una struttura di Pavia a Brescia sempre per due reni e tessuto biologico.

Le operazioni sono andate a buon fine. Gli agenti prelevano gli organi in un’area dell’ospedale e li consegnano direttamente ai medici del blocco operatorio della struttura sanitaria dove devono essere impiantato. Il tutto rigorosamente monitorato da Areu.