Angela Colombo festeggia 104 anni. A nome della comunità inverunese ha ricevuto gli auguri della prima cittadina Sara Bettinelli.

Angela Colombo festeggia 104 anni

Inveruno si conferma un paese di centenari. L'8 luglio Angela Colombo, nata nel 1917, ha festeggiato il traguardo dei 104 anni! A nome della comunità inverunese ha ricevuto gli auguri della prima cittadina Sara Bettinelli.

Angela vive nella sua abitazione, seguita da una badante. Ha una memoria vivace. Viene da una famiglia di commercianti, erano tre sorelle e tre fratelli, lei la minore e l'ultima ancora in vita. Gli impegni iniziano già quando è giovane perché il fratello rimane vedovo e lei si occupa dei nipoti di tre e cinque anni. Ha iniziato a lavorare a 12 anni, prima come sarta e poi come commerciante. All'inizio nella panetteria del fratello e dopo il matrimonio con Marino Garavaglia, sposato il 25 aprile 1946, nella salumeria del marito, famoso per essere stato il primo salumiere di Inveruno. Nel suo negozio si vendevano salumi di produzione propria, e tutti ricordano l'ottima qualità dei prodotti. Ha un figlio, Gianfranco.