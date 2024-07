Anfiteatro, scuole e strade: Casorezzo sfrutta l'estate per sistemare il paese

Estate, periodo propizio per svolgere alcuni interventi di manutenzione. E' quanto sta accadendo anche a Casorezzo dove due luoghi, molto frequentati dai suoi abitanti, tra cui le scuole, con gli studenti che ora stanno trascorrendo le vacanze estive e che al loro rientro troveranno spazi nei quali la sicurezza la farà da padrona, e l'anfiteatro, dove è in corso la sistemazione di alcune coperture che risultavano usurate.

Il sindaco Rosella Giola ha fatto il punto sui lavori

L'attenzione del sindaco Rosella Giola e dei suoi uffici, nonostante questo momento si contraddistingua per il trascorrere delle ferie estive, rimane alta. Così il primo cittadino ha fatto il punto sulle lavorazioni.

"Le scuole sono al centro della nostra agenda. Lo dimostra il fatto che, entro il suono della campanella, previsto per la prima decade di settembre, avremo completato le attività di messa in sicurezza delle strutture. Questa sarà la priorità, ma a ciò si aggiungerà un lavoro più ampio che consiste nell'installazione di un impianto fotovoltaico, quindi del rifacimento dei tetti. In questo caso, abbiamo già svolto tutte le procedure del caso, che sono state avviate appunto. Ed ora attendiamo l'arrivo dei finanziamenti".

Attenzioni rivolte anche sulle strade cittadine

Quanto al caso del teatro all'aperto, il primo cittadino ha spiegato che "è in corso di svolgimento qualche lavoro di ristrutturazione legato alle coperture, che nel tempo si erano usurate e che ora necessitano di un intervento di sistemazione complessiva". Anche sulle strade i lavori proseguono a spron battuto. Il riferimento, per esempio, è a quello del primo lotto della tangenziale di via Per Parabiago. Nella fattispecie, i cantieri, ha aggiunto Giola, "vanno avanti come da contratto e appalto. Entro i primi di novembre, saranno finiti i lavori. Così potremo finalmente completare quello che ha rappresentato un lavoro laborioso per addetti ai lavori e gli uffici in generale".