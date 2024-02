Anfiteatro, il Comune preme sull'acceleratore: "Pronto entro aprile"

Lavori in vista all’anfiteatro di Casorezzo. Interventi già iniziati lo scorso anno e che hanno come obiettivo quello di arrivare al meglio possibile a primavera inoltrata, quando tutta l’area dell’anfiteatro viene di solito utilizzata per feste ed eventi.

Lavori in corso all'anfiteatro: "Da maggio la struttura sarà disponibile"

«In vista della stagione in cui verrà utilizzato stiamo rifacendo i lavori per la sistemazione e l'aggiornamento della cucina e del bar dell'Anfiteatro. Lavori da finire entro aprile – conferma il primo cittadino di Casorezzo Pierluca Oldani - perché da maggio la struttura verrà utilizzata. Sono tutti lavori che erano stati concordati con le associazioni che la utilizzano perché abbiamo ritenuto che sarebbe stato inutile fare noi lavori senza chiedere a chi ci metterà le mani rischiando così di fare qualcosa di non comodo o di inutile. Quindi diciamo che con l'aumento dei prezzi non riusciamo a fare tutto quello che avevamo programmato però abbiamo fatto un progetto generale e ovviamente adesso si fa una parte».

Già effettuati altri interventi

Lo scorso anno il Comune aveva stanziato 120 mila euro, che con l’aumento dei prezzi bastarono per fare solo un terzo dei lavori previsti. I primi interventi da allora si concentrano ad esempio sulla tettoia, in passato divelta dal vento e che necessitava di interventi strutturali.