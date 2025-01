Anffas: targa ad Attilio Calloni, un pilastro dell’associazione

Un riconoscimento importante per uno dei pilastri di Anffas Abbiategrasso, Attilio Calloni, che da anni in maniera instancabile aiuta la struttura di Strada per Cassinetta.

Amici del Melograno

Calloni è presidente dell’Associazione Amici del Melograno, l’associazione di volontari che supporta Anffas e cura tutti gli eventi. L’associazione intende promuovere e diffondere la cultura del dono, della solidarietà e del volontariato, con particolare attenzione alle esigenze di chi è in difficoltà, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

“Il riconoscimento dato da Anffas ad Attilio Calloni arriva a conclusione di un anno, il 2024, che ha visto il compimento dei primi 40 della nostra associazione, non poteva mancare il riconoscimento ad Attilio, che da anni svolge un grande lavoro di aggregazione con i volontari tenendoli uniti e dando tanto ad Anffas – ha riferito Alberto Gelpi di Anffas - La targa consegnata da Massimo Simeoni, presidente di Anffas, non è solo un atto dovuto, ma è il manifestare quanto sia importante il lavoro che tutti i volontari svolgono nei nostri Centri per il bene dei nostri ragazzi”

Lavori di efficientamento

Anffas non si ferma e guarda al futuro con i lavori che stanno interessando la parte vecchia della struttura grazie al bonus 110. Partiti lo scorso anno i lavori interesseranno il rifacimento del tetto e la realizzazione del cappotto termico e si concluderanno, con infissi nuovi, pannelli fotovoltaici e impianto di condizionamento, entro la primavera 2025".