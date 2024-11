Anffas: sold out il "Gran galà della risata” ad Abbiategrasso

Ha ottenuto una risposta di pubblico straordinaria lo spettacolo in programma per venerdì della prossima settimana, 15 novembre 2024, alle 21 all’auditorium della fiera di Abbiategrasso promosso da Anffas con il sostegno del Rotary Club Morimondo Abbazia.

Il "Gran Galà della risata" ha fatto il botto: sold out già da alcuni giorni.

“Non potevamo sperare di più – confessa emozionato Alberto Gelpi presidente della Fondazione il Melograno Anffas - All’appello dello spettacolo con Giancarlo Kalabrugovic, pseudonimo di Giancarlo Calabretta, con il nostro concittadino Sergio Sgrilli, con Rocco Barbaro e Gianni Cinelli, hanno risposto davvero in tanti. Abbiamo riempito tutti i posti. E ora si fa il conto alla rovescia per trascorrere insieme una serata divertente e solidale”. L’intero ricavato della serata sarà devoluto al centro Anffas di Abbiategrasso

Gelpi ci tiene a ringraziare anche Gli Amici del Melograno che in occasione della Festa degli Alpini – (sabato 26 e domenica 27 ottobre) nonostante il meteo davvero sfavorevole – si sono impegnati nella vendita di ciclamini e crisantemi a favore del centro di Strada Cassinetta e ricorda l’ultima sfida dell’anno.

“Manca poco alla nostra estrazione a premi in programma per dicembre, in occasione della Festa di Natale. È possibile acquistare i biglietti per tentare la fortuna e sostenere la mission di Anffas: aiutateci!” conclude Gelpi.