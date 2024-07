Anffas lavori di efficientamento da fine anno

Il presidente della Fondazione Anffas Il Melograno di Abbiategrasso Alberto Gelpi un paio di settimane fa ha firmato gli accordi per avviare i lavori di ristrutturazione dei due vecchi edifici assicurandosi il bonus 110%. Un’occasione di riqualifica importante e anche di risparmio sul lungo tempo: grazie all’agevolazione fiscale creata per il recupero edilizio e, in particolare, per il miglioramento energetico degli edifici, sarà infatti possibile evitare sprechi e risparmiare sulle bollette.

“Siamo felici – precisa il presidente – di aver ottenuto questa importante agevolazione. Grazie al bonus, con un intervento di poco più di 1 milione di euro, riusciremo a riqualificare tutta l’ala più vecchia, inaugurata 25 anni fa. Il prossimo 26 agosto prenderanno il via, senza creare alcun disagio agli utenti e tanto meno interruzioni al servizio, i lavori di efficientamento energetico. La prima fase terminerà a dicembre, con il rifacimento del tetto e la realizzazione del cappotto termico (i lavori saranno completati al 60% dell’intervento complessivo). E si concluderanno, con infissi nuovi, pannelli fotovoltaici e impianto di condizionamento, entro la primavera prossima”.

Alcune attività spostate

Ed è sempre Gelpi a precisare: