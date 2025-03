Anffas in lutto: è morto Peppo Simeoni

Un duro colpo per la struttura di strada per Cassinetta. Questa notte, venerdì 7 marzo 2025, ci ha lasciato Giuseppe Simeoni, da tutti conosciuto come il “Peppo”.

Aveva 68 anni

Era una figura storica del centro Anffas il Melograno di Abbiategrasso. Aveva 68 anni, ne avrebbe compiuti 69 tra qualche settimana, il 24 marzo. Era sempre allegro, presente ad ogni evento di Anffas, da molti anni era un ospite fisso della struttura, ma soprattutto tifoso accanito della sua Inter. La sua stanza era tappezzata da sciarpe, cuscinetti, e gagliardetti neroazzurri. Negli ultimi mesi aveva avuto problemi di saluto che lo avevano costretto ad un lungo periodo di ricovero in ospedale. Lascia un vuoto incolmabile per tutti gli operatori e gli amici di Anffas, ma era molto conosciuto anche a Corbetta, la sua città.

Molti i ricordi dei giovani che negli anni ottanta frequentavano l’oratorio di Corbetta , all’epoca c’era don Giuseppe Colombo, ora parroco di Abbiategrasso. Tutti lo ricordano con il sorriso sulle labbra che girovagava con la bicicletta per le vie del paese, diceva quello che pensava senza filtri, scanzonato, era una forza della natura.

"Peppo era un valore aggiunto"

Chi lo ricorda con parole d’ affetto è Alberto Gelpi, storico volontario di Anffas ed ex presidente della Fondazione il Melograno, molto colpito da questa perdita:

“Peppo ha rappresentato molto per Anffas Abbiategrasso. Con noi ha passato più di vent'anni della sua vita, dandoci tantissimo buon umore, Peppo era un valore aggiunto. Anche per gli altri utenti era un collante che teneva unito con la sua simpatia. Come non ricordarlo mentre ti chiedeva per che squadra tenevi, l ‘importante era dirgli Inter per fartelo amico. Durante le feste sempre in prima fila per cantare una canzone o per parlare al microfono, Peppo ci mancherà moltissimo, ma siamo contenti di avere condiviso con lui tantissimi bei momenti. A tutti i suoi familiari vanno le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore”.

Peppo era di Corbetta e anche il sindaco Marco Ballarini ha voluto ricordalo:

“ Una notizia così brutta non me la dovevi proprio dare. Non ti dimenticherò mai Peppo, la tua ironia, la tua dolcezza, la pazza Inter e tutta la tua meravigliosa semplicità. Ti ricorderò sempre, per sempre, con grande affetto, come un fratello. Riposa in pace Peppo, salutaci tutti i nostri cari da lassù”.

I funerali avranno luogo in Corbetta lunedì 10 marzo 2025 alle 14 nella Chiesa Parrocchiale di San Vittore.