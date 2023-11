Anffas: convenzione con Casa di Riposo

È stata siglata martedì 21 novembre 2023 la convenzione tra la Casa Riposo di Abbiategrasso e il centro Anffas Il Melograno per la riqualificazione e l’utilizzo di un’area verde, ormai ridotta a boscaglia, di circa 1000 mq.

A spiegarci la novità è il presidente della Fondazione Anffas Onlus Alberto Gelpi.

“La Casa di Riposo gode di un grandissimo parco, in buona parte ridotto a boscaglia e dunque inservibile, mentre la nostra struttura ha solo una porzione di giardino, molto assolato e poco utilizzabile nelle giornate più calde. Valutando la situazione abbiamo trovato una risposta alle esigenze di tutti: dei nostri ospiti disabili, cresciuti di numero (nella comunità oggi vivono 20 persone affette da disabilità grave) e degli anziani che risiedono nella confinante Casa di Riposo. Anffas ha firmato un accordo di comodato d’uso gratuito per 10 anni per l’area verde, impegnandosi a riqualificarla e renderla così godibile da entrambe le comunità. Realizzeremo nuovi parcheggi, spianeremo la zona, metteremo panchine e realizzeremo anche degli orti verticali. Il tutto nell’arco di qualche mese. Abbiamo già richiesto un preventivo ad un’azienda specializzata e contiamo di recintare l’area, che dovrà essere disboscata e pulita, nelle prossime settimane. L’area sarà già delimitata per la festa di Natale, in programma per il 9 dicembre, poi si procederà con i lavori”.