Anffas: convegno con il ministro Locatelli

Con il 2024 l’Anffas di Abbiategrasso celebra i suoi primi 40 anni di vita all’insegna del consolidamento dei servizi e del rilancio di nuove progettualità per il futuro.

Tanti progetti in programma

L’anno in corso segna infatti il consolidamento dei servizi diurni e residenziali del complesso di via Cassinetta all’insegna di risultati importanti e di nuove sfide per rispondere ai bisogni crescenti delle persone con disabilità e delle loro famiglie residenti sul territorio abbiatense e magentino: il completamento della seconda Comunità alloggio giunta a pieno regime alla fine del 2023; l’accoglienza nei servizi diurni sociali e socio-sanitari degli utenti provenienti dal Cse La Luna sulla gru di Abbiategrasso (avviato a chiusura a marzo dalla cooperativa che lo gestiva) e accolti senza interruzione di continuità al Cse di Rosate e il Cdd di via Cassinetta, grazie all’intervento di Fondazione Piatti a supporto di Anffas Abbiategrasso; l’avvio entro l’anno di una partnership strategica con la Fondazione Piatti di Varese, qualificato ente gestore dei servizi Anffas, per l’affidamento di tutta la gestione dei servizi grazie a una strategia di collaborazione promossa da Anffas Lombardia che segna un nuovo modello di intervento a supporto dei territori su cui interviene Anffas; l’imminente avvio dei lavori di ristrutturazione degli immobili di via Cassinetta che porterà in dote al territorio un aggiornamento importante della struttura polifunzionale Anffas per avviare nuovi interventi per il dopo di noi con un appartamento per la co-abitazione e nuovi progetti ambulatoriali per minori con autismo.

L’incontro con il ministro a Bià

Per questo motivo Anffas invita tutti gli attori interessati al convegno che si terrà la mattina del 18 maggio 2024 nella sala consiliare del Comune, al Castello di Abbiategrasso, in cui l’associazione, alla presenza del Ministro della Disabilità Alessandra Locatelli, illustrerà le prospettive di intervento a supporto del welfare territoriale anche alla luce delle novità normative che interverranno con i decreti attuativi della Legge Delega 227/2021 di riordino delle norme in materia di disabilità.