Andrea Monaci è il nuovo cavaliere del Carroccio

Cambia il volto del cavaliere del Carroccio.

Cavaliere del Carroccio: Andrea Monaci subentra a Riccardo Ciapparelli

Scaduto il mandato di Riccardo Ciapparelli, il Collegio dei magistrati del Palio di Legnano hanno convenuto di conferire la carica ad Andrea Monaci. Classe 1974, imprenditore socialmente impegnato non solo nel mondo del Palio, Monaci è contradaiolo di Sant'Erasmo dall’età di 10 anni. Capitano della Contrada nel biennio 2011-2012, viene eletto vice gran maestro nel 2020 affiancando Giuseppe la Rocca.

I magistrati hanno unanimemente rilevato in lui l’esperienza e la dinamicità che il Palio di Legnano richiede per divenire sempre più vicino ai cittadini e, contestualmente, più rilevante sul piano nazionale.

I magistrati l'hanno designato scegliendolo all'interno di una rosa di tre nomi

Con la costituzione di Fondazione Palio, il cavaliere del Carroccio è divenuto a tutti gli effetti un organo della Fondazione stessa, regolato e normato dall’articolo 18 dello Statuto dell’Ente, le cui attribuzioni sono legate al "coordinamento funzionale e organizzativo delle attività̀ della Fondazione" stessa. La designazione del cavaliere, attribuzione dei magistrati del Palio, avviene, all’interno di una rosa di tre nomi fornita dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Palio Ets, selezionati per la comprovata esperienza e autorevolezza paliesca.

Con la scadenza del mandato di Ciapparelli, cui va la massima gratitudine del Collegio dei magistrati per la dedizione riservata nello svolgimento di questo alto mandato, nella giornata di sabato 30 settembre il supremo magistrato Lorenzo Radice, il gran maestro del Collegio dei capitani e delle contrade Raffaele Bonito e il presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi hanno affidato la carica a Monaci.

Garavaglia: "Sarà un grande valore aggiunto per la squadra della Fondazione"

Il Consiglio di Amministrazione, per il tramite della presidente Mariapia Garavaglia, esprime grande soddisfazione:

"Monaci è persona che abbiamo avuto modo di conoscere in questi anni e di cui abbiamo sempre potuto apprezzare l’indubbia esperienza paliesca e la grande capacità operative nella gestione dei numerosissimi compiti che il nostro Palio richiede. Siamo certi che sarà un grande valore aggiunto per la squadra della Fondazione, affiancando il Consiglio di amministrazione e i responsabili tecnici".

La Fondazione si è dotata anche di un segretario generale: è Livio Frigoli

Con l’obiettivo di consolidare la struttura amministrativa della Fondazione, il Consiglio di amministrazione, in accordo con i magistrati, ha scelto di dotarsi di un segretario generale. Le consultazioni hanno portato alla designazione di Livio Frigoli, manager di grande esperienza sia nel settore pubblico che privato, già direttore generale del Comune di Nerviano, direttore organizzativo della città di Legnano e attuale direttore generale di Fondazione Sant'Erasmo.

Radice: "Un contributo importante per la crescita della nostra manifestazione"

Soddisfazione per questa nomina viene, oltre che dal Consiglio di Amministrazione, dal sindaco Radice:

"Con la nuova figura del segretario generale si dà attuazione a quell’indirizzo di rafforzamento della struttura organizzativa della Fondazione Palio che era stato dato dal Comitato di indirizzo nei mesi scorsi . La disponibilità a ricoprire il ruolo data da una personalità di provata capacità ed esperienza nella gestione di organizzazioni complesse quale è Livio Frigoli costituisce per me un valore aggiunto fondamentale: sono certo che Frigoli saprà collaborare con il Consiglio di amministrazione offrendo un contributo importante per la crescita della nostra manifestazione".