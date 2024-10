Anche Vasco Rossi sostiene la ricerca sulla fibrosi cistica

La lotta di Ffc Altomilanese, delegazione locale della Fondazione ricerca fibrosi cistica con sede a Legnano, non si ferma.

Fibrosi cistica, fitto il calendario di eventi e iniziative targati Ffc Altomilanese

Un fitto calendario di eventi e iniziative è infatti in programma per la delegazione capitanata da Roberto Bombassei, che dal 2012 si dedica all’associazionismo e al volontariato in favore di chi è affetto dalla malattia.

Il primo appuntamento è al Parco donatori di sangue di Legnano, dove sarà installata la terza panchina del respiro in città, un’iniziativa di sensibilizzazione sulla fibrosi cistica diventata virale in tutto il mondo. Dopodiché, nel mese di ottobre, altre due panchine saranno installate nella biblioteca di San Vittore Olona. Ed è stato proprio Bombassei a presentare ufficialmente l’idea per questa iniziativa l’anno scorso durante il convegno nazionale di Ffc a Jesolo.

Ha spiegato l’artista, scrittore e responsabile della delegazione Ffc Altomilanese:

"L’anno scorso abbiamo realizzato le prime due panchine del respiro nel bellissimo Parco Castello. Il progetto delle panchine verdi, il colore della Fondazione, è stato immediatamente approvato da tutte le delegazioni ed è diventato in breve tempo riconosciuto e riconoscibile in tutta Italia".

Da domenica 6 ottobre torna a fiorire il ciclamino per la ricerca

A partire da domenica 6 ottobre e per tutte le domeniche del mese, la delegazione sarà presente al Tecnomat di Cerro Maggiore, main sponsor della campagna nazionale, da anni accanto alla Fondazione ricerca fibrosi cistica, e sponsor della dodicesima edizione del Bike tour Ffc, un evento sportivo e solidale che attraverserà l’Italia per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca. In vendita i ciclamini simbolo della campagna nazionale della Fondazione.

La maglia autografata da Vasco in mostra a "Respiri d'arte"

Molti volti noti della musica e dello spettacolo hanno espresso il loro appoggio alla delegazione, tra cui Ale e Franz, Enzo Iacchetti, Mauro Corona e persino Vasco Rossi. Questi ultimi, inoltre, hanno donato il loro contributo concreto alla Fondazione. Corona, scrittore e scultore, ha infatti donato una delle sue creazioni in legno all’ente benefico, mentre Vasco ha autografato la maglietta della delegazione.

Entrambi gli oggetti saranno esposti durante la mostra "Respiri d’arte", organizzata da Bombassei e dalla sua squadra, che verrà allestita nella cattedrale di Somma Lombardo a partire dal 23 novembre. Il tema della mostra è proprio quella fame d’aria che attanaglia i malati di fibrosi cistica. Alcune delle opere saranno poi messe all’asta: il ricavato servirà a finanziare la ricerca contro la malattia.