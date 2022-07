Anche una giovane di San Giorgio su Legnano sul podio di Miss Almè

Giulia Poletti, 27 anni di San Giorgio Su Legnano lavora in una società che gestisce catene di ristorazione. Ha praticato atletica a livello nazionale nella specialità del salto con l’asta. E' lei la terza classificata del tour di Miss Italia Lombardia 2022, nella sua versione declinata al Comune di Villa d'Almè, che si trova in provincia di Bergamo.

Terzo posto al concorso di bellezza

Terza classificata a Miss Almè. E' il risultato raggiunto da una giovane che vive a San Giorgio su Legnano, Giulia Poletti. Non accenna dunque ad arrestarsi il grande successo del tour Miss Italia Lombardia, gestito in esclusiva da Alessandra Riva titolare di Rial Events. In questa estate caldissima tale tour si è tuffato infatti al Fitness and Wellness Stile Nuoto Quadri di via Olimpia 10 ad Almè (BG), un centro polifunzionale che comprende piscina coperta per corsi di nuoto classici, speciali e nuoto libero, una vasca interna per i corsi fitness, una palestra, il Quadri Medical Center e il grande parco estivo composto da piscina per bambini, ampio solarium e area prato. Appuntamento che era stato preceduto dai casting proprio nelle prime ore del pomeriggio e che erano validi sia per il tour di Miss Italia Lombardia 2022 che per la finale provinciale di Miss Bergamo del prossimo 21 luglio.

Sorride anche un'altra giovane arrivata quinta

A sorridere è stata anche un'altra ragazza residente proprio sul nostro territorio, in particolare a Settimo Milanese. Martina Di Mito ha 22 anni ed è alta 1,75 centimetri con capelli biondi. Si è classificata quinta nell'ambito dello stesso concorso di bellezza. Di lei sappiamo che è molto legata alla sua famiglia, ama lo sport come il papà che è allenatore di nuoto ad alti livelli. Ha praticato inoltre nuoto sincronizzato a livello agonistico per molti anni e sul palco ha portato come esibizione una coreografia in pedana prima dell’entrata in acqua, caratteristica di questa disciplina.