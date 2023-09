Anche una concorrente di Legnano a Bake off Italia

C'è anche una giovane di Legnano tra i concorrenti dell'undicesima edizione di Bake off Italia - Dolci in forno, il popolare talent show televisivo che vede 16 pasticcieri amatoriali sfidarsi a colpi di torte e pasticcini, in onda da venerdì 8 settembre su Real Time e discovery+.

Da Legnano a Bake off Italia: l'avventura di Xi Zhao, cameriera di 22 anni

Si tratta di Xi Zhao, 22 anni, cameriera con il pallino della pasticciera. Nata a Mirandola in provincia di Modena, diplomata in design della calzatura, Xi si è avvicinata all'arte della pasticceria durante l'ultimo anno delle scuole superiori, ha frequentato un corso e la sua speranza è di poter trasformare questa passione in un lavoro. "Sogno di diventare una pastry chef di fama internazionale" ha rivelato nel video di presentazione dei concorrenti dell'11esima edizione, dedicata proprio al tema del sogno, "un filo sottile che unirà tutte le puntate" secondo la conduttrice Benedetta Parodi e i tre giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

"Spero di convincere i miei genitori che la pasticceria può essere il mio lavoro"

Xi ha spiegato che con la partecipazione a Bake off spera di convincere i suoi genitori che la pasticceria può essere il suo lavoro, nonostante in Cina, terra d'origine della sua famiglia nella quale lei stessa ha vissuto dai 2 ai 12 anni, questa sia appannaggio degli uomini ("Nella nostra cultura non esisteva una figura femminile all'interno di una cucina"). "Peraltro loro mi hanno sempre immaginata in un ufficio da designer" ha aggiunto.

La passione per il dessert al piatto: "Non solo tecnica ma anche arte e filosofia"

L'idea della giovane legnanese è di unire nei suoi dolci Oriente e Occidente, i sapori cinesi e quelli italiani. "Mi piace particolarmente il dessert al piatto perché non richiede solo uno studio dell'ingrediente e della tecnica, ma anche uno studio artistico e un po' filosofico" ha spiegato Xi, che ha ben figurato nella prima puntata del talent girato per il quinto anno consecutivo a Villa Borromeo di Arcore.