Anche Roveda avrà una sua casa dell'acqua

Presto la frazione di Sedriano, Roveda, avrà una sua prima casetta dell’acqua.

Dove sorgerà la casa dell'acqua alla Roveda

Ad approvare il progetto predisposto da Cap è stata la Giunta nella giornata di lunedì 29 maggio 2023.

La futura casa dell’acqua, che si aggiunge a quella già esistente al Parco Res Publica con accesso da via Gagarin, sorgerà alla Roveda, precisamente al Parco dei Pittori, in corrispondenza dell'accesso di via Tiziano.

Le parle del sindaco

ha spiegato il primo cittadino Marco Re:

"Verrà realizzato all'ingresso del parco un vialetto pavimentato con autobloccanti, per renderla bene accessibile. Cap ci comunicherà nei prossimi giorni i tempi per l'effettuazione dei lavori".

