Anche per il 2024 Corbetta è Comune Riciclone

Il Comune di Corbetta è stato premiato anche per il 2024 come «Comune riciclone». Il riconoscimento conferito da Legambiente premia l'eccellenza di comunità locali, amministrazioni pubbliche e cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella raccolta e gestione dei rifiuti.

Dunque per il terzo anno consecutivo, la città del Magentino, ha ottenuto questo bel riconoscimento che sancisce l'attenzione e la cura per la raccolta differenziata effettuata nel corso dell'anno precedente.

Molto soddisfatto il primo cittadino Marco Ballarini che ha annunciato l'ottenimento di questo riconoscimento:

"Carissime e Carissimi, davvero una bella notizia resa possibile grazie a tutti voi - ha spiegato entusiasta il primo cittadino - Anche quest'anno Legambiente Lombardia ha certificato il Comune di Corbetta con il riconoscimento di “Comune Riciclone”! Siamo l'unico comune del Consorzio dei Navigli sopra i 15mila abitanti ad aver ottenuto questo premio. Un bellissimo riconoscimento per il nostro Comune, che ha raggiunto un risultato importante per l'Ambiente e per la Natura soprattutto grazie al “lavoro” quotidiano e all’attenzione dei nostri cittadini, insieme agli Uffici comunali e alla società Consorzio dei Navigli. Grazie Corbetta, insieme tuteliamo ancor di più il nostro Futuro!"