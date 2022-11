Un aiuto verso quei cittadini che hanno avuto necessità di supporto psicologico per superare le difficoltà degli ultimi anni. Questo quanto il Comune di Corbetta ha attivato attraverso il nuovo bando "ascolto 2022". L'iniziativa è stata approvata nei giorni scorsi dalla giunta corbettese su proposta del vicesindaco Linda Giovannini.

Anche per il 2022 Corbetta rinnova il bonus sostegno psicologico

Potranno usufruire di questo aiuto le famiglie residenti in città che hanno sostenuto spese per questo tipo di necessità, non hanno debiti con enti pubblici e abbiano assolto a tutti gli obblighi tributari. In caso di debiti, la procedura sarà bloccata e il richiedente potrà contattare gli uffici per regolarizzarsi e proseguire l’iter. La concessione dei bonus è ad esaurimento fondi: ad ogni avente diritto saranno assegnati fino a 400 euro.

La procedura

Le domande, che dovranno essere corredate dalle fatture o i documenti contabili che comprovino la reale spesa sostenuta per sedute terapeutiche/psicologiche, potranno essere presentate entro il 9 dicembre 2022 attraverso il sito internet del Comune al link: servizionline.comune.corbetta.mi.it. Il buono sarà erogato in un'unica soluzione con trasferimento di denaro.