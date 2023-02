Anche Legnano piange Ilario Castagner

E' morto ieri, sabato 18 febbraio 2023, a Perugia all'età di 82 anni l'attaccante e allenatore Ilario Castagner.

Addio a Ilario Castagner

Castagner è molto noto per la sua importante carriera al Perugia, prima come calciatore e poi come tecnico; viene ricordato per la cosiddetta squadra dei miracoli di fine anni '70, con cui è diventato il primo allenatore nella storia del calcio italiano a terminare imbattuto un campionato di Serie A.

La stagione al Legnano

Dopo una stagione alla Reggiana, il Legnano Calcio lo acquistò come punta nel campionato di Serie C 1960-1961. Con la maglia lilla, Castagner fece gol 5 volte, facendosi notare da Guido Mazzetti, che allora allenava il Parma, che lo volle come giocatore l'anno successivo nel Perugia, dove restò fino al 1964.

La carriera da allenatore

Da allenatore guidò diverse squadre, tra cui l'Atalanta, il Perugia appunto, la Lazio, ma anche il Milan e l'Inter.Dopo essere passato all'Ascoli e al Pisa, tornò al Perugia, dove restò allenatore fino al 1999.