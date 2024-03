Anche l'Asst Rhodense partecipa all'evento organizzato dalla Società italiana di urologia

Interamente dedicato alla chirurgia l’evento organizzato nel mese di marzo 2024 dalla SIU (Società Italiana di Urologia) in programma a Garbagnate Milanese e Rho.

Anche l'Asst Rhodense partecipa all'evento organizzato dalla Siu

All’evento ha partecipato, in qualità di relatore, anche Virginia Varca, Direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’ASST Rhodense e delle Strutture Complesse di Urologia di Garbagnate Milanese e di Rho.

L’intervento della dottoressa Varca ha approfondito un tema di particolare rilevanza quale la nefrectomia laparoscopica transperitoneale: l’intervento consiste nell’asportazione di tutto il rene malato passando attraverso l’addome (peritoneo) e la tecnica laparoscopica permette di eseguire la procedura con piccole incisioni sulla cute e una rapida ripresa postoperatoria del paziente, che viene dimesso già dopo 3-4 giorni dall’intervento. Durante la relazione è stata possibile l’inclusione del setting di sala operatoria, che ha consentito di illustrare le tecniche e le tecnologie all’avanguardia disponibili in ASST Rhodense.

Le parole della dottoressa Varca

“E’ stato per me un piacere poter partecipare ad un evento in cui è stato possibile raccontare l’esperienza dell’ASST Rhodense, in un contesto di ampio respiro, favorevole allo scambio di competenze e all’arricchimento del know how” ha dichiarato la Dr.a Varca.

“In un setting di riferimento della salute in continua evoluzione, la formazione dei professionisti è uno dei valori aggiunti sui quali l’ASST Rhodense investe da sempre. Ringrazio la Dr.a Varca per aver valorizzato il lavoro che i professionisti dell’ASST Rhodense svolgono quotidianamente, per garantire la presa in carico e la salute dei cittadini che si rivolgono a noi.