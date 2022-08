Anche Lainate alla commemorazione di piazzale Loreto oggi, mercoledì 10 agosto.

C'erano anche il sindaco Andrea Tagliaferro e Orazio Battistini per ANPI Lainate in rappresentanza della Città di Lainate oggi, mercoledì 10 agosto, a Milano alle commemorazioni in occasione del 78° anniversario dell'eccidio di piazzale Loreto per le vittime della strage nazifascista avvenuta il 10 agosto 1944. Nell’anniversario dell’eccidio sono stati ricordati i 15 partigiani che quel giorno persero la vita: Giulio Casiraghi, Antonio Bravin, Andrea Esposito, Giovanni Galimberti, Angelo Poletti, Eraldo Soncini, Domenico Fiorani, Renzo Del Riccio, Umberto Fogagnolo, Vittorio Gasparini, Salvatore Principato, Libero Temolo, Emidio Mastrodomenico, Andrea Ragni, Vitale Vertemati.

Una presenza per ribadire, sempre, la necessità di non dimenticare.

Il commento del sindaco

“Al di là delle strumentalizzazioni politiche che sempre caratterizzano la nostra Italia il ricordo di 15 persone barbaramente uccise durante uno dei periodi più bui della storia italiana pretende di essere ricordato. Soprattutto in questo ultimo periodo di grandi difficoltà sociali, economiche e di conseguenza politiche è necessario fare la propria parte affinché si scongiuri il ripetersi di tali situazioni e prevalga sempre lo spirito di unità tra le istituzioni e i cittadini che è il vero sale della nostra democrazia”.