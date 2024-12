Anche Vittuone, con il proprio Gruppo di Volontari di Protezione Civile, ha partecipato alla “Maxi esercitazione di Protezione civile della Città metropolitana di Milano”, tenutasi a novembre con centrale operativa a Pieve Emanuele.

Anche la Protezione civile di Vittuone al Mast 2024

Diciotto sono i Comuni della Città metropolitana che hanno ospitato sul proprio territorio le attività operative dell’esercitazione MAST 2024 (Metropolitan Area Safety Test), attività che rappresentano un’importante occasione di addestramento e aggiornamento pratico.

Un avvenimento progettato per mettere alla prova le capacità di intervento dei Gruppi organizzati di volontari, nonché le competenze della struttura di coordinamento di Città metropolitana di Milano e CCV-MI, testando il sistema in scenari realistici di emergenza.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Oltre 1200 volontari hanno preso parte

Al test hanno preso parte oltre 90 ETS (Gruppi Comunali/intercomunali e associazioni) con circa 1200 volontarie e volontari di Protezione Civile, Enti locali, Vigili del Fuoco, operatori e mezzi del sistema sanitario, operatori e osservatori della Città metropolitana di Milano.

Sono stati simulati diversi scenari di emergenza, sia diurni, sia notturni, che hanno impegnato i volontari in esercitazioni relative a:

interventi idrogeologici, con prove di pompaggio e gestione delle acque in scenari alluvionali

taglio alberi e liberazione delle aree ed operazioni di rimozione di alberi caduti o a rischio per la sicurezza della popolazione ricerca di persone scomparse con unità cinofile specializzate in mantrailing e ricerca a scovo supporto logistico e installazioni illuminotecniche per operare in aree colpite da blackout o difficilmente accessibili operazioni di antincendio boschivo.

La cerimonia di chiusura e la consegna degli attestati

Al termine delle esercitazioni ha avuto luogo la cerimonia di chiusura, cui hanno partecipato i rappresentanti delle Amministrazioni locali (per Vittuone l’Assessore alla Protezione civile Angelo Poles), delle Istituzioni e delle entità coinvolte nell’esercitazione, durante la quale sono stati consegnati gli attestati di partecipazione.

Ricordiamo che l'obiettivo di queste esercitazioni, e quest’anno il MAST 2024 è stato davvero imponente, è quello di consolidare il coordinamento dei Gruppi Comunali/intercomunali e delle associazioni, con lo scopo di garantire un’efficiente e pronta risposta a tutela della sicurezza della comunità, mettendo sotto stress il sistema metropolitano.