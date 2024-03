Anche il cimitero verso la digitalizzazione

Giornate di rilievi fotografici al cimitero di Casorezzo . Motivo: il Comune vuole gestire il camposanto casorezzese in modo più efficiente e... digitale.

Il lavoro del Comune di Casorezzo interessa il cimitero

Un’operazione, quella a cui stanno lavorando il sindaco Pierluca Oldani e gli uffici incaricati, che si rende necessaria, per esempio, qualora un cittadino, residente o non, avesse la necessità di monitorare tutto ciò che ha a che fare con la logistica di loculi e ossari. Tutte operazioni che, come ha spiegato il primo cittadino, «Finora portate avanti col cartaceo. Di fatto, il personale incaricato andava a prendersi la mappa in modo manuale. Ora invece l’intenzione è quella di cambiare le modalità. Per questo stiamo effettuando la mappatura, con tanto di fotografie, delle tombe, così da creare un vero e proprio indirizzario».

"Ovunque potremo sapere dove sono collocati i loculi dei nostri defunti"

Una nuova impostazione che consentirà di «sapere in ogni momento, scadenze di tombe e loculi» per poi, ha affermato Oldani, «far sì che queste informazioni siano consultabili direttamente sul sito comunale». In generale, ha aggiunto, «L’idea è di creare un portale che sia fruibile a tutti. Metteremo il cittadino nelle condizioni di essere sempre più indipendente, facilitando il lavoro degli uffici. Il cimitero va gestito ogni giorno, ma c'è purtroppo necessità di reperire loculi. Una gestione che da fuori non viene percepita e che siamo quindi intenzionati a rendere più snella».

Costi e altri interventi

Il costo dell’intervento ammonta a 5mila euro. Risorse a cui se ne aggiungono altre. Quelle (ancora da stimare) per gli interventi legati alle tombe stesse ma anche per la creazione del Giardino della Rimembranza per la dispersione delle ceneri (170mila euro).