Anche Arluno avrà le sue benemerenze per i cittadini meritevoli

Anche Arluno avrà un suo premio comunale sullo stile dell'Ambrogino d’oro. L'Amministrazione guidata dal sindaco Alfio Colombo ha infatti scelto di portare avanti l'idea di istituire una propria benemerenza civica per premiare i cittadini distintisi sul territorio comunale.

Anche Arluno avrà le sue benemerenze civiche

Così ha deliberato all’unanimità l'ultimo Consiglio comunale, che ha accolto la proposta del consigliere comunale della civica Insieme per Arluno Fabio Portaluppi, il quale spiega:

«Un riconoscimento istituito per premiare cittadini, associazioni o enti che si sono contraddistinti per meriti legati all’associazionismo piuttosto che all’aspetto civico, lavorativo o culturale. Questo vorrebbe dire anche riconoscere il lavoro che viene fatto per un senso di comunità, che pensiamo debba essere riconosciuto dalla nostra Amministrazione».

Il nome del premio, che secondo le previsioni sarà assegnato in occasione dei festeggiamenti per la patronale, è ancora in fase di definizione e verrà deciso da una commissione che includerà rappresentanti della maggioranza, della minoranza e della parrocchia.