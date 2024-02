La Casa di riposo San Giuseppe di Castano Primo, una struttura per anziani situata in provincia di Milano ha festeggiato il Carnevale con tutti i suoi ospiti.

Anche alla casa di riposo si festeggia il Carnevale

Ieri in occasione della festa di Carnevale, i dipendenti della struttura hanno organizzato un intrattenimento musicale-comico per i residenti. E’ stato bellissimo vedere le loro reazioni e i loro sorrisi spontanei scaturiti dopo e durante lo spettacolo.

"Sappiamo quanto l’ingresso in RSA possa essere difficile, per un anziano e per i suoi familiari e purtroppo spesso queste strutture sono considerate un luogo che si porta dietro tanta malinconia".

Una giornata speciale

"Per questo motivo cerchiamo quotidianamente di rallegrare i nostri residenti e farli sentire parte di una grande “famiglia acquisita” e di fargli percepire un po’ meno la lontananza dal domicilio - fanno sapere dalla struttura".

Noemi, Diego, Giulia e Renato in occasione del giovedì grasso si sono vestiti come gli iconici Cugini di Campagna e hanno cantato sulle note di “Anima Mia”, uno dei loro brani più popolari. Anche i familiari presenti sono rimasti piacevolmente sorpresi e coinvolti, hanno applaudito e cantato insieme ai 4 performer per tutto il tempo.