Anche Albairate entra in Amaga

Con l’ingresso del Comune di Albairate nella compagine azionaria di Amaga SpA, il presidente Piero Bonasegale è tornato a ribadire piena soddisfazione per la chiusura di un percorso teso all’ulteriore allargamento della Public Utility di Abbiategrasso.

Anche Albairate entra nella compagine azionaria di Amaga

Ieri, mercoledì 20 luglio 2022, infatti - dopo le delibere dei Consigli comunali di Abbiategrasso, Bareggio, Motta Visconti, Vermezzo con Zelo e di Albairate - presso lo studio del Notaio Colli si è perfezionato l’acquisto da parte del Comune di Albairate di 177 azioni di Amaga SpA, pari allo 0,22% del Capitale Sociale.

Le parole di Bonasegale

Ha spiegato il presidente Bonasegale:

"In questo modo, e come già annunciato in precedenza in uno degli ultimi Consigli comunali di Abbiategrasso, poniamo in essere un ulteriore passaggio di crescita, coerentemente con il piano di sviluppo dell’azienda".

Alla firma, accanto al presidente di Amaga SpA, erano presenti i sindaci di Abbiategrasso Cesare Nai e di Albairate Flavio Crivellin.

Il commento del sindaco di Abbiategrasso

Ha commentato il primo cittadino Nai:

"Sono molto contento per l'esito positivo di questa operazione che, peraltro, è stata conclusa in tempi rapidi. Si tratta di un passo in avanti significativo, che apre nuovi e interessanti scenari per Amaga, consentendoci di guardare al futuro dell’azienda con una fiducia sempre maggiore. Oggi la nostra Public Utility, infatti, oltre a crescere in termini societari, diventa sempre più strategica in tutto il territorio dell’Abbiatense e più in generale dell'Ovest Milanese".