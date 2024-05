Anche a Mattarella e a Papa Francesco piace la "Stanza del che bello"

Anche al Presidente Mattarella e a Papa Francesco piace la “STANZA DEL CHE BELLO!” che è stata realizzata a Rescaldina.

Nei giorni scorsi LA TELA ha ricevuto due graditissime lettere dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e da Papa Francesco che ringraziano la Cooperativa LA TELA e Team Down per il regalo ricevuto. Ma cosa è successo? La storia inizia con l'incontro tra la Cooperativa Sociale la Tela, Team Down (Associazione di famiglie con figli con la sindrome di Down) e una maestra di arte: in uno spazio aperto che vuole essere ogni giorno riscritto e riqualificato, un gruppo di ragazzi con una grande voglia di esprimersi incontrano l'arte.

Per tutto il mese di febbraio quattordici ragazzi di Team Down si sono dedicati ad invadere di colore una sala della Tela, una sala nascosta e non ancora aperta al pubblico che si presenta ora completamente trasformata.

Così, con l'assistenza di Francesca Marianna Consonni, attraverso il colore e il segno, in una sala dell’Osteria LA TELA completamente coperta di carta, si è materializzata «LA STANZA DEL CHE BELLO!» dapprima anonimo ufficiolo, ogni settimana, di giorno in giorno, ha visto stratificarsi segni, colori, tecniche diverse, interventi a più mani.

E a ogni passaggio, a ogni sovrapposizione di graffi, punti, pennellate, a ogni incontro scontro tra colori, ad ogni nuovo incontro, gli autori dell'opera (e anche qualche passante che sbirciava) esordivano con un: «che bello!» Il valore infatti si riconosce a colpo d'occhio: il risultato era potente, energico, vivido, in ogni sua parte.

La Stanza del CHE BELLO! è stata in mostra alla Tela dal 10 al 17 marzo 2024 Il destino finale del lavoro è ancora più interessante: una disseminazione, per diffondere la gioia di questo intervento, la forza di questi ragazzi e la determinazione di questo luogo.

Il grande “affresco” realizzato è stato frammentato in tanti quadri, di diverse dimensioni.

Alcuni sono andati di diritto alle famiglie degli autori, altri saranno in mostra all’Osteria LA TELA nel mese di giugno prossimo e messi all’asta, altri ancora sono stati inviati ad alcune personalità che riteniamo importanti, con allegato una bella foto con tutti i ragazzi di Team Down e l’illustrazione del progetto corredata da due video realizzati durante il mese di lavorazione.

Alcuni frammenti sono stati consegnati al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Papa Francesco, al Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, al magistrato Alessandra Dolci, responsabile della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Milano, a don Luigi Ciotti, presidente di Libera, all’Arcivescovo di Milano Mario Delpini e al Sindaco di Rescaldina.

Le lettere pervenute dal Papa e dal presidente della Repubblica

Il Presidente Mattarella ci «…ringrazia particolarmente per il gradito pensiero e per la documentazione allegata.»

Papa Francesco. «Alla Cooperativa Sociale LA TELA, ringrazio per la vostra bellissima testimonianza d’inclusione ed integrazione… Complimenti per tutto quello che state facendo, specialmente il prezioso progetto “La stanza del CHE BELLO”; vi chiedo, per favore, di continuare su questa strada. Il vostro servizio ci ricorda lo stile di Dio: vicinanza, compassione e tenerezza. Avanti!...»

Seguendo questi link o inquadrando il QRcode, potete vedere, dal canale Youtube de LA TELA, i video che raccontano le varie fasi della realizzazione dell’opera.