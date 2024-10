Anc nel vecchio ospedale per la sicurezza degli operatori

L'Anc, Associazione nazionale Carabinieri, è presente nell'edificio 3 per garantire la sicurezza degli operatori dell'Edificio 3.

Anc attiva nel vecchio ospedale

L'Anc, Associazione nazionale Carabinieri di Legnano, al servizio anche dell'ex ospedale cittadino. Dopo che è stata presentata anche l'Unità droni che servirà per la ricerca di persone scomparse, per "catturare" discariche abusive e anche lo spaccio, due membri dell'associazione sono presenti nell'Edificio 3 del vecchio ospedale così da garantire la sicurezza degli operatori. Nei mesi scorsi era infatti accaduto che alcuni utenti un po' troppo esagitati avevano aggredito verbalmente gli operatori. E la presenza dell'Anc, con Maurizio Morelli (ex comandante della Polizia Locale di Parabiago) e Franco Buttazzo (volontario della Croce bianca di Legnano da 20 anni), servirà proprio per evitare il ripetersi di tali fatti.

Il servizio

Nell'Edificio 3 vi sono i servizi per scelta e revoca del medico, distribuzione presidi e ausili, certificazioni medico legali, ambulatori infermieristici, Cot (Centrale operativa territoriale), Direzione del distretto Legnanese, Direzione cure primarie, Infermieri di famiglia e comunità. "Il nostro servizio è iniziato a marzo ed è in via sperimentale - spiega Morelli - Nostro obiettivo è quello di garantire la sicurezza ambientale: la nostra presenza può essere infatti molto importante nel caso arrivassero persone già arrabbiate e che possono rappresentare un pericolo per gli operatori. Possiamo intervenire per tranquillizzarle. Ma non solo: siamo attivi anche nell'indirizzare gli utenti verso i servizi: se qualcuno non conoscesse gli ambienti, ecco che noi siamo a disposizione". L'Anc è presente nelle giornate di martedì e giovedì: "Ogni giorno vi è un flusso di 100-120 persone - ricorda Morelli - Per ora sta andando tutto bene, nel caso dovessero arrivare utenti un po' troppo esagitati noi siamo pronti a intervenire".

L'Anc legnanese, guidata dal presidente Antonio Lotito, è attiva anche tre giorni a Cerro Maggiore dove, in convenzione con il Comune, si occupa del trasporto disabili.