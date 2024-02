Ampliati e uniformati gli orari di visita dei degenti nell'Asst Rhodense

Dal 21 febbraio 2024 gli orari di visita ai degenti ricoverati presso i reparti dell’ASST Rhodense saranno ampliati e uniformati.

Ampliati e uniformati gli orari di visita all'Asst Rhodense

Al fine di soddisfare le esigenze dei pazienti ricoverati e dei loro familiari, la Direzione Strategica dell’ASST Rhodense ha ampliato e uniformato gli orari di visita, dando la possibilità di accedere, per le visite ai degenti, tutti i giorni sia al mattino (dalle ore 12.00 alle ore 13.00), sia al pomeriggio (dalle ore 16.00 alle ore 19.00).

I dettagli degli orari di accesso e degli orari per i colloqui con i medici, suddivisi per Presidio Ospedaliero e per Unità Operativa, sono disponibili sul sito internet dell’ASST al link http://www.asst-rhodense.it/nuovo-sito/home/GS/ingresso.html